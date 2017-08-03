Анонсы: Samsung Leader 8 - топовая раскладушка для China Mobile

03.08.2017, MForum.ru

За последние несколько месяцев в интернете неоднократно появлялась информация о том, что компания Samsung работает над раскладным смартфоном с неплохим набором характеристик. И сегодня Samsung Leader 8, ранее известный как SM-G9298, был анонсирован официально. Как и ожидалось, изначально устройство появится в Китае. Материал корпуса – авиационный алюминиевый сплав.

Samsung Leader 8 оснащен двумя 4,2-дюймовыми SuperAMOLED дисплеями разрешением 1920х1080 точек и построен на базе чипсета Snapdragon 821. Также в активе Samsung Leader 8 присутствуют 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. На задней панели новинки разместилась 12 Мп камера с апертурой f/1.7, разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Емкость аккумулятора – 2300 мАч, причем поддерживается беспроводная зарядка. Также отметим поддержку Samsung Pay, Secure Folder и S Voice. Толщина Samsung Leader 8 – 15,9 мм, а его вес – 235 г. Выпускаться Samsung Leader 8 будет только в черном варианте и на китайском рынке станет эксклюзивом China Mobile. Не исключено появление новинки и на рынках других азиатских стран, в тоже время возможность релиза Samsung Leader 8 в Европе выглядит сомнительно. Информация о возможной цене пока не раскрывается.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidauthority.com

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