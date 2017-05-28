Анонсы: Alcatel Go Flip – «раскладушка» с LTE, 2,8-дюймовым экраном и 5 Мп камерой

MForum.ru
28.05.2017,
Под торговой маркой Alcatel начались продажи телефона Go Flip, представляющим собой «звонилку» с 2-ядерным 1,1 ГГц процессором, 2,8-дюймовым экраном разрешением 240х320 точек и 5 Мп камерой.
Также в активе Alcatel Go Flip присутствуют 512 Мб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD емкостью до 32 Гб) и аккумулятор емкостью 1350 мАч. Отдельно отметим поддержку 4G LTE. Alcatel Go Flip уже доступен у американского оператора T-Mobile по цене $72 (в рассрочку $3 в течении 24 месяцев). Данных о запуске новинки на глобальном рынке пока нет.
© Антон Печеровый,
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