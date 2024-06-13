Слухи: Infinix Zero Flip замечен в FCC и ECC

MForum.ru
13.06.2024,
Еще в апреле этого года сообщалось, что Infinix работает над телефоном-раскладушкой под названием Infinix Zero Flip. На тот момент база данных IMEI идентифицировала устройство с номером модели X6962. Сейчас новинка одобрена FCC, а значит анонс может состояться в ближайшее время.
Phantom V2 Flip
Общий дизайн Zero Flip близок к Phantom V2 Flip от родственного бренда Tecno. Впрочем, схожесть дизайна не говорит об идентичности начинки устройств. Тем более, что оформление передней панели отличается.
Сертификация FCC показала, что Zero Flip будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Хотя информации о батарее нет, известна мощность быстрой зарядки – 70 Вт. Полной информации о цветовой гамме нет, но известно об оттенке Titanium Black.
Помимо FCC, устройство также одобрило европейская платформа EEC. Таким образом, официальный анонс Infinix Zero Flip может состояться в текущем месяце или следующем. Однако на данный момент официального подтверждения от Infinix о существовании этого устройства нет.
© Антон Печеровый,
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