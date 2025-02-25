Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон

25.02.2025, MForum.ru

Большинство раскладушек используют экраны с соотношением сторон 21:9. И это не только затрудняет людям с маленькими руками доступ к строке состояния вверху, но и ухудшает качество просмотра видео, поскольку ни внутренний, ни внешний дисплей не соответствуют соотношению сторон длинного видео.

Информатор утверждает, что новый раскладной смартфон Huawei получит экран с более привычным соотношением сторон. Если верить источнику, Huawei Pocket 3 под кодовым названием «Verde» выделяется уникальным соотношением сторон 3:2 для складного дисплея, что является отходом от типичных соотношений 20:9 или 21:9, которые можно увидеть в вертикальных складных устройствах. Диагональ внутреннего дисплея – 6,3 дюйма, а внешнего экран размещенного на крышке устройства – 3,5 дюйма.

Этот дизайн проводит поразительные параллели с iPad Mini от Apple, который также имеет соотношение сторон 3:2. Источник даже назвал Pocket 3 «складным iPad Mini». И если слух – правда, новинка может понравиться широкому кругу пользователей.

Ричард Ю, исполнительный директор Huawei, недавно представил продукт в видеоролике Weibo, назвав его новаторской инновацией, о которой «другие не могут и подумать». Планируемый к выпуску в марте, Pocket 3 будет работать под управлением HarmonyOS и, как ожидается, будет отличаться значительными достижениями в области аппаратного и программного обеспечения, а также интеграции экосистемы.

Ричард Ю также подтвердил, что крупные китайские технологические гиганты, включая Tencent, ByteDance, Alibaba и Meituan, оптимизируют свои приложения для платформы. Ожидается, что это приведет к непрерывному бесшовному опыту, несмотря на изменение соотношения сторон. Тем не менее, изменение соотношения сторон на данный момент все еще остается слухом. Но с учетом, что источник – DCS (Digital Chat Station), высока вероятность, что этот слух окажется правдой.