Слухи: Huawei Pocket 2 в трех цветах замечен на рендерах

MForum.ru
13.02.2024,
В прошлом году компания Huawei выпустила два складных горизонтального устройства — Mate X3 и Mate X5, но не представили ни одного вертикального складывающегося устройства. Последний такой смартфон, Huawei Pocket S, выпущен в конце 2022 года.
В этом году свет может увидеть Huawei Pocket 2, рендеры которого опубликовал Fix Focus Digital. Новинка будет представлена в обычном черном, темно-фиолетовом (с текстурой кожи) и белом рококо (с мраморным эффектом).
Как и у предшественников, на задней панели телефона есть два круга: первый — островок камеры, второй — внешний экран. На P50 Pocket и Pocket S использовался круглый OLED-дисплей с диагональю 1,04 дюйма и разрешением 340 x 340 пикселей.
Что касается островка камеры, на нем размещены три сенсора, однако подробности ни об одном из модулей неизвестны. Напомню, P50 Pocket и Pocket S оснащены 40-мегапиксельной основной и 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерами, тогда как P50 получил необычную 32-мегапиксельную камеру, которая работала в ультрафиолетовом спектре (она использовалась для функции Sunscreen Test).
Вполне возможно, что Huawei выпустит Pocket 2 вместе с предстоящей серией Huawei P70 (серия P60 появилась в марте прошлого года), хотя Pockets обычно появляются позже, чем новинки Р-серии.
© Антон Печеровый,
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