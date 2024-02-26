Анонсы: Huawei Pocket 2 представлен официально

26.02.2024, MForum.ru

Компания Huawei представила Pocket 2 — новейшую складную раскладушку с усовершенствованиями по всем направлениям. Это первый Huawei такого типа, в котором реализован каплевидный шарнир с нулевым зазором, а также первый в мире складной телефон с четырьмя камерами на крышке.

Внутри Huawei Pocket 2 производитель разместил складной LPTO OLED диагональю 6,94 дюйма. На крышке расположен круглый экран с диагональю 1,15 дюйма. Разрешение большого дисплея составляет Full HD+, внешнего круглого — 340 x 340 пикселей.

По части аппаратной платформы производитель информацию не раскрывает, но мы можем предположить, что новинка оснащена процессором Kirin 9000S. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, встроенной три варианта: 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Существует также версия Pocket 2 Art с более изысканным внешним видом и комбинацией 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

Основная камера Pocket 2 основана на 50-мегапиксельном сенсоре с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1,6. Сверхширокоугольная камера оснащена сенсором разрешением 12 МП и диафрагмой f/2,2. Третий сенсор – 8 Мп с телеобъективом с 3-кратным увеличением и диафрагмой F/2,4. Четвертый сенсор – УФ-датчик разрешением 2 МП. По словам Huawei, гиперспектральная камера может определять интенсивность ультрафиолета, предлагая нанести на лицо солнцезащитный крем, и даже обнаруживать глубокие солнечные пятна.

Huawei Pocket 2 поддерживает двустороннюю спутниковую передачу сообщений через Beidou, китайскую спутниковую навигационную систему. Pocket 2 оснащен аккумулятором емкостью 4520 мАч, что больше, чем у любого предыдущего складного устройства в портфолио компании. Кроме того, впервые появилась беспроводная зарядка мощностью 40 Вт, мощность проводной зарядки 66 Вт.

Huawei Pocket 2 поставляется с HarmonyOS 4 из коробки, а пользовательский интерфейс значительно упрощает настройку главного экрана. Это могут быть часы, обои для настроения, гифка с милым анимированным питомцем или даже аватар, возможности персонализации практически безграничны. Внешний экран также используется для уведомлений, съемки селфи с помощью основной камеры и отображения QR-кодов для интеллектуальных платежей (новинка нацелена на китайский рынок, где это актуально).

Huawei предлагает Pocket 2 в четырех цветах: таитянский серый, белый рококо, фиолетовый и черный. Версия Art называется Dream Blue и стоит 10 999 юаней (более 1500 долларов США). Более доступные варианты — 7 499 юаней (1 040 долларов США) за версию с 256 Гб встроенной памяти, 7 999 юаней (1 110 долларов США) за вариант с 512 ГБ и 8 499 юаней (1 180 долларов США) за 1 Тб.