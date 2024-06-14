Анонсы: Honor Magic V Flip – раскладной смартфон с 4-дюймовым дисплеем LTPO OLED

MForum.ru
14.06.2024,
На рынке складных смартфонов Honor представлен серией Magic V, получившей заслуженное признание пользователей. Теперь компания расширила свое присутствие, добавив раскладушку Magic V Flip. Ключевое преимущество новинки – 4-дюймовый внешний экран LTPO OLED.
Разрешение внешнего экрана 1092 x 1200 пикселей (405 пикселей на дюйм). Он получил адаптивную частоту обновления 120 Гц, максимальную яркость до 1600 нит и высокочастотное ШИМ-регулирование яркости 2160 Гц. Внешний экран поддерживается режим 16:9 и горизонтальное разделение для просмотра видео с панелью управления в нижней половине.
Также доступны опция Always on Display (AoD) и возможность запускать полноэкранные приложения на внешнем экране. Кроме того, Honor также добавила несколько умных функций непрерывности, которые автоматически расширяют ваши приложения при переходе с внешнего экрана на основной.
Основной дисплей – 6,8-дюймовый LTPO OLED разрешением FHD+ при соотношении сторон 21:9 и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Он может похвастаться пиковой яркостью 3000 нит и охватом 92% цветового пространства BT.2020. Также отменим, что он сертифицирован Dolby Vision.
В сложенном виде толщина Magic V Flip составляет 14,89 мм, в открытом – 7,5 мм. Смартфон использует запатентованный шарнирный механизм, разработанный Honor, с легкими компонентами из стальной фольги и алюминиевой рамой. За автономность новинки отвечает аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. С учетом форм-фактора смартфона – весьма неплохо.
Аппаратная платформа Honor Magic V Flip базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который дополняют до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Базовый вариант – 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Что интересно, Honor удалось установить ультратонкую пластину VC с жидкостным охлаждением толщиной 0,25 мм, обеспечивающую площадь рассеивания тепла 2300 мм. Программная составляющая – MagicOS 8.0 на базе Android 14.
Фоточасть Honor Magic V Flip включает в себя основную камеру разрешением 50 МП с сенсором Sony IMX906 (размер 1/1,56 дюйма, диафрагма f/1,9, OIS)я и сверхширокоугольный модуль разрешением 12 МП, также выполняющий функцию макрообъектива. Разрешение фронтальная камеры – 50 Мп, используется сенсор IMX816, поддерживающий возможность автофокусировки.
Honor Magic V Flip доступен в цветах «Черный ирис», «Белая камелия» и «Розовое шампанское». Существует также ограниченная версия Jimmy Choo с зеленым блеском, вдохновленным элитной обувью, и ее хрустальными украшениями.
Цена комплектации 12/256 ГБ составляет 4999 юаней, что соответствует 690 долларам США. Вариант с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем емкостью 1 ТБ стоит 5999 юаней (827 долларов США). Информацию о возможности международного релиза Honor пока не раскрыла.
© Антон Печеровый,
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