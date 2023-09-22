Анонсы: Tecno Phantom V Flip – первый смартфон-раскладушка от Tecno

22.09.2023, MForum.ru

Tecno представила Phantom V Flip — первый складной смартфон компании в корпусе-раскладушке. Он имеет круглый внешний OLED-экран с двумя камерами и светодиодной вспышкой в кольце вокруг него, внутри находится 6,9-дюймовый складной LTPO AMOLED-дисплей.

Phantom V Flip базируется на чипсете Mediatek Dimensity 8050 с восьмиъядерным процессором с частотой до 3,0 ГГц. Объем встроенной памяти – 256 ГБ, ОЗУ – 8 Гб физической и еще 8 Гб виртуальной, добавляемой помощью функции программного обеспечения Extended Memory.

Складная панель с соотношением сторон 22:9 поддерживает частоту обновления 120 Гц и обеспечивает яркость 1000 нит. Внешний дисплей с диагональю 1,32 дюйма предлагает несколько виджетов, отображает уведомления и может использоваться в качестве видоискателя для съемки селфи с помощью более мощных камер.

Основная камера Tecno Phantom V Flip – 64 МП с сенсором 1/1,73 дюйма, объективом с диафрагмой f/1,7 и PDAF. Вторая – сверхширокоугольный объектив на 13 МП с автофокусом. Внутренняя камера разрешением 32 Мп расположена в круглом вырезе.

В разложенном виде устройство имеет высоту 171 мм и толщину менее 7 мм. Емкость АКБ – 4000 мАч, что для этого класса устройств весьма немало. Tecno Phantom V Flip поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт с помощью адаптера, входящего в комплект поставки. По утверждению производителя 15 минут будет достаточно, чтобы зарядить батарею наполовину.

Tecno Phantom V Flip оснащен персональным помощником под названием EllaGPT, который предлагает «интеллектуальные функции», что является ответом Tecno на аналогичные сервисы Google, Siri, Bixby или Celia.

Tecno Phantom V Flip предлагается в двух цветах — черном и фиолетовом. Цена для европейских рынков составляет 700 евро, в то время как другие регионы могут получить его за 650 долларов по акции раннего бронирования.