Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix

MForum.ru
30.09.2024,
Infinix выходит на рынок складных телефонов. Первым устройством стал Zero Flip, визуально очень похожий Tecno Phantom V Flip2. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, обе торговые марки принадлежат Transsion Holdings.
Infinix Zero Flip оснащен 6,9-дюймовым основным экраном LTPO AMOLED разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Внешний 3,64-дюймовый дисплей также AMOLED, его разрешение 1056 x 1066 пикселей, частота обновления 120 Гц. Для защиты экрана используется Corning Gorilla Glass 2.
В блоке камер размещены основной сенсор разрешением 50 МП (GN5) с оптической стабилизацией изображения и сенсор со сверхширокоугольным объективом разрешением 50 МП. Фронтальная камера, находящаяся в вырезе основного экрана, также 50 Мп. Все три камеры могут снимать видео 4K. Кроме того, Infinix предлагает бесшовную интеграцию с камерами GoPro, что позволяет использовать главный экран Zero Flip в качестве видоискателя.
Infinix Zero Flip весит 195 граммов, толщина 16 мм в сложенном виде и 7,6 мм в разложенном. Смартфон оснащен шарниром с нулевым зазором, который позволяет телефону полностью закрываться. Также шарнир обеспечивает фиксацию под углами от 30 до 150 градусов.
Аппаратная часть Infinix Zero Flip включает в себя чипсет MediaTek Dimensity 8020, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти в стандартной комплектации. Программное обеспечение – XOS 14.5 поверх Android 14. Infinix обещает 2 обновления версии Android и 3 года обновлений безопасности. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки 70 Вт через кабель.
Infinix Zero Flip поставляется в цветах Rock Black и Blossom Glow. Его цена в Нигерии составляет 1 065 000 NGN, что эквивалентно 645 долларам США. На другие рынки устройство должно выйти в ближайшие месяцы.
© Антон Печероый,
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