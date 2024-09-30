Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix

MForum.ru

Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix

30.09.2024, MForum.ru

Infinix выходит на рынок складных телефонов. Первым устройством стал Zero Flip, визуально очень похожий Tecno Phantom V Flip2. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, обе торговые марки принадлежат Transsion Holdings.

Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix

Infinix Zero Flip оснащен 6,9-дюймовым основным экраном LTPO AMOLED разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Внешний 3,64-дюймовый дисплей также AMOLED, его разрешение 1056 x 1066 пикселей, частота обновления 120 Гц. Для защиты экрана используется Corning Gorilla Glass 2.

Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix

В блоке камер размещены основной сенсор разрешением 50 МП (GN5) с оптической стабилизацией изображения и сенсор со сверхширокоугольным объективом разрешением 50 МП. Фронтальная камера, находящаяся в вырезе основного экрана, также 50 Мп. Все три камеры могут снимать видео 4K. Кроме того, Infinix предлагает бесшовную интеграцию с камерами GoPro, что позволяет использовать главный экран Zero Flip в качестве видоискателя.

Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix

Infinix Zero Flip весит 195 граммов, толщина 16 мм в сложенном виде и 7,6 мм в разложенном. Смартфон оснащен шарниром с нулевым зазором, который позволяет телефону полностью закрываться. Также шарнир обеспечивает фиксацию под углами от 30 до 150 градусов.

Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix

Аппаратная часть Infinix Zero Flip включает в себя чипсет MediaTek Dimensity 8020, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти в стандартной комплектации. Программное обеспечение – XOS 14.5 поверх Android 14. Infinix обещает 2 обновления версии Android и 3 года обновлений безопасности. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки 70 Вт через кабель.

Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix

Infinix Zero Flip поставляется в цветах Rock Black и Blossom Glow. Его цена в Нигерии составляет 1 065 000 NGN, что эквивалентно 645 долларам США. На другие рынки устройство должно выйти в ближайшие месяцы.

Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix

© Антон Печероый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

18.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 5G со 108 Мп камерой представлен на индийском рынке / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен на тизерах / MForum.ru

06.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 50 дебютирует с Dimensity 6300 и 48-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 4G и Zero 40 5G представлены официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

03.09.2024 15:03 Мусинда Тема: Бюджетные: Philips Xenium X300: простенький GSM-телефон с сенсорным дисплеем (10.09.2008)
Я купила себе и своему мужу телефон Xenium X300. Нам был нужен простой телефон для поездок и отдыха. Выбор был не очень большой, но этот телефон показался нам наиболее подходящим. В этом телефоне ...
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+ / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Motorola пообещала для Moto G75 5G обновлять ПО в течение 6 лет / MForum.ru

30.09. [Новинки] Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 9 5G – бюджетный смартфон для поколения «альфа» / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Watch 5 Lite с экраном AMOLED, вызовами по Bluetooth и GPS / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V40e с изогнутым дисплеем представлен официально / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты почти все подробности об iQOO 13 / MForum.ru

24.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Turbo+ получил 3 цветовых варианта / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 12 X с экраном PaperMatte доступен на мировом рынке / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.2 представлен для глобального рынка / MForumr.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Vivo выпустила еще один V40 Lite / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+ представят на следующей неделе / MForum.ru

18.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 5G со 108 Мп камерой представлен на индийском рынке / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo V40e / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 3 5G с Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Ultra дебютирует с Dimensity 9200+ и тонким дизайном / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен на тизерах / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: