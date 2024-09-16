MForum.ru
16.09.2024,
Слухи: Infinix Zero Flip замечен на тизерах Ранее в сети появилась информация, что Infinix работает над своим первым раскладным телефоном под названием Infinix Zero Flip. В частности пакистанский ритейлер Chugtai Mobile опубликовал изображение баннера Zero, которое раскрыло дизайн новинки и ее ключевые спецификации.
Появившийся официальный тизер подтверждает название Zero Flip и фокусируется на дизайне его шарнира, но не раскрывает подробностей. На тизере показана новинка в черном цвете.
Изображения от Chugtai Mobile показывает, что устройство также будет доступно в цвете Violet Garden, похожем на Infinix Zero 40 5G. Кроме того, оно подтверждает, что Infinix Zero Flip получит 3,64-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц. Она будет защищена слоем Gorilla Glass. «Шарнир с нулевым зазором» обеспечит минимальные складки на складном дисплее.
Infinix Zero Flip ориентирован на видеоблоги и позволяет пользователям снимать видео 4K с помощью передней и задней камер. Как и Infinix Zero 40 5G, Zero Flip также будет оснащен функциями Go Pro для улучшенного видеосъемки.
Zero Flip, похоже, оснащен сканером отпечатков пальцев на боковой стороне. На его нижнем краю есть слот для SIM-карты, микрофон, порт USB-C и решетка динамика. Левый край кажется пустым, а сверху можно увидеть дополнительный микрофон. Общий дизайн Zero Flip похож на Phantom V Flip 2 от родственного бренда Tecno.
Согласно другим сообщениям, размеры Infinix Zero Flip составят 170 x 73,4 x 7,64 мм в разложенном состоянии. Вероятно, он будет оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч или 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки 70 Вт. Внутри Zero Flip разместятся чипсет Dimensity 8020, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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