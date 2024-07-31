Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации раскладушки Huawei Nova Flip

31.07.2024, MForum.ru

Huawei готовится выпустить Nova Flip, а в сети уже появились характеристики новинки, которыми поделился Digital Chat Station. По данным источника, размер складного экрана составит 6,94 дюйма, что делает его самой большой панелью в этом классе устройств.

Внутренняя панель Huawei Nova Flip будет представлять собой LTPO OLED экран с частотой обновления до 120 Гц. Внешний дисплей – обычная OLED-панель диагональю 2,14 дюйма и максимальной частотой обновления 60 Гц.

Основой «железа» станет чип серии Kirin 9000. Таким образом, речь идет о Kirin 9000S как в Nova 12 Ultra или Kirin 9010 из серии Pura 70, а может быть это будет вообще какой-то новый чипсет серии.

Основная камера будет основана на 50-мегапиксельном датчике RYYB 1/1.56" с диафрагмой f/1.9. Второй сенсор – 8 Мп со сверхширокоугольным объективом. Он же будет выполнять функцию супермакрокамеры для съемки крупным планом. В вырезе внутреннего экрана разместится 32-мегапиксельная камера.

За автономность Huawei Nova Flip будет отвечать аккумулятор емкостью 4400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Информации о поддержке беспроводной зарядки пока нет.

Ожидается, что Huawei Nova Flip будет доступен в двух версиях – с кожаной и стеклянной задней панелью, что повлияет на толщину и вес.

. Толщина первого варианта 6,88 мм (15,08 мм в сложенном виде) и вес 195 граммов, второго — 6,9 мм (15,12 мм в сложенном виде) при весе 199 граммов.

Ожидается, что Huawei nova Flip анонсируют уже на следующей неделе в зеленом, белом, розовом и черном цветах.

. Объем ОЗУ составит 12 ГБ для всех версий, а в части встроенной памяти речь идет о трех комбинациях хранилища: 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Информации о цене новинки пока нет.