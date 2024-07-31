Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации раскладушки Huawei Nova Flip

MForum.ru
31.07.2024,
Huawei готовится выпустить Nova Flip, а в сети уже появились характеристики новинки, которыми поделился Digital Chat Station. По данным источника, размер складного экрана составит 6,94 дюйма, что делает его самой большой панелью в этом классе устройств.
© Антон Печеровый,
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