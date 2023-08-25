Слухи: Oppo Find N3 Flip и Watch 4 Pro представят 29 августа

MForum.ru
25.08.2023,
Компания Oppo подтвердила, что выпустит Find N3 Flip 29 августа. Раскладушка сохранит вертикальный экран, но станет первой в сегменте с тройной камерой, где все объективы расположены в одном большом круге. Судя по логотипу Hasselblad, камере в этой модели будет уделено много внимания.
Oppo Find N3 Flip изображен в руках Шу Ци, очень популярной модели и актрисы в Китае. Oppo не раскрыла подробностей о характеристиках Flip, поскольку телефоны в этом форм-факторе часто рекламируются как стильный аксессуар, а не как мобильное устройство для работы и развлечений. Из особенностей новинки можно заметить, что сканер отпечатков пальцев, оставшийся на боковой стороне, встроенным в клавишу включения.
На этом же мероприятии состоится дебют Oppo Watch 4 Pro. На постере носимое устройство было изображено со слегка изогнутым экраном и в двух цветовых вариантах. Watch 4 Pro получит более заметную нижнюю клавишу, но сохранит общий дизайн прямоугольного дисплея и вращающуюся кнопку заводной головки от предшественника Watch 3 Pro. У него будет два варианта цвета – серый, черный – и минимум два ремешка – один из резины/фторэластомера и кожаный.
© Антон Печеровый,
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