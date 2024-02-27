Слухи: HMD представит летом раскладушку Barbie и новый телефон Nokia

27.02.2024, MForum.ru

HMD не представила никаких новых устройств на MWC 2024, но дала пару интересных намеков относительно планов на будущее.

Во-первых, у HMD новое партнерство с Mattel. Его результаты проявятся в новом раскладном телефоне в стиле Барби, старт продаж которого запланирован на июль. Подробностей об этом устройстве пока нет, кроме очевидных фактов – он будет розовым и раскладным. В HMD уточняют, что речь идет о «ретро-функциональном телефоне», а не о раскладушке со складным дисплеем.

Во-вторых, не все однозначно с планами по отказу от бренда Nokia, о которых сообщалось ранее. В пресс-релизе HDM по MWC 2024 говорится: «Вы продолжите видеть телефоны Nokia…». Таким образом, речь о быстром отказе от этого брендам пока не идет. HMD уже анонсировала выход в мае текущего года еще одного устройства под этим брендом. Причем, судя по пикселизированному изображению, желтое устройство выглядит как очередная реинкарнация ретро-моноблока.

В-третьих, в июле стоит ожидать выхода двух смартфонов под брендом HMD, подробностей о них пока нет. Таким образом, можно предположить, что бренд Nokia пока остается для обычных телефонов, а линейка смартфонов переводится на собственную торговую марку.