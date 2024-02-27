MForum.ru
27.02.2024,
HMD не представила никаких новых устройств на MWC 2024, но дала пару интересных намеков относительно планов на будущее.
Во-первых, у HMD новое партнерство с Mattel. Его результаты проявятся в новом раскладном телефоне в стиле Барби, старт продаж которого запланирован на июль. Подробностей об этом устройстве пока нет, кроме очевидных фактов – он будет розовым и раскладным. В HMD уточняют, что речь идет о «ретро-функциональном телефоне», а не о раскладушке со складным дисплеем.
Во-вторых, не все однозначно с планами по отказу от бренда Nokia, о которых сообщалось ранее. В пресс-релизе HDM по MWC 2024 говорится: «Вы продолжите видеть телефоны Nokia…». Таким образом, речь о быстром отказе от этого брендам пока не идет. HMD уже анонсировала выход в мае текущего года еще одного устройства под этим брендом. Причем, судя по пикселизированному изображению, желтое устройство выглядит как очередная реинкарнация ретро-моноблока.
В-третьих, в июле стоит ожидать выхода двух смартфонов под брендом HMD, подробностей о них пока нет. Таким образом, можно предположить, что бренд Nokia пока остается для обычных телефонов, а линейка смартфонов переводится на собственную торговую марку.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
27.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 Classic представлен официально / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Nokia G310 5G и Nokia C210 представлены в США / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 130 представлены официально / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Nokia 110 4G (2023) & 110 2G представлены в Индии / MForum.ru
29.06. [Новинки] Анонсы: Nokia G42 представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad Air и iQOO TWS 2 появятся в продаже 1 марта / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Раскладной смартфон Nubia Flip 5G оценен в $599 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Tecno Pova 6 Pro представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Слухи: HMD представит летом раскладушку Barbie и новый телефон Nokia / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Профессиональный планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Флагманский Xiaomi 14 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Huawei Pocket 2 представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия iQOO Neo9 Pro получила чипсет Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+ / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи:Подтверждены основные характеристики OPPO F25 Pro / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring представят в июле / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Lava Z34 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F15 5G получит 4 обновления версии ОС / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi Civi 4 может быть анонсирован в ближайшее время / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: 22 февраля Huawei представит смартфон Pocket 2 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Дата анонса Realme 12+ 5G подтверждена официально / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях iQOO Z9 / MForum.ru