Слухи: Появились изображения нового раскладного смартфона Samsung

31.07.2017, MForum.ru

В интернете появилось изображение нового смартфона Samsung, выполненного в раскладном форм-факторе. Для современного рынка смартфонов подобный формат является нетипичным, однако в ряде азиатских стран такие устройства достаточно популярны.

Модель с индексом SM-G9298 уже прошла американскую FCC и китайскую TENAA, благодаря чему стали известны ее основные параметры. «Сердцем» новинки станет чипсет Snapdragon 821AB, а диагональ ее экранов составит 4,2-дюйма при разрешении 1920х1080 точек. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Впрочем, есть данные, что в активе новинки может появиться топовый Snapdragon 835 и целых 6 Гб ОЗУ. Кроме того, ранее эта раскладушка упоминалась в утечках как W2018. И если речь действительно идет об одной и той же модели, то в активе новинке могут появиться 12 Мп тыловая и 5 Мп камера на передней панели. Возможная емкость аккумулятора – 2300 мАч. Также в перечне характеристик SM-G9298 упоминается поддержка Samsung Pay и S Voice. Данных о цене и сроках релиза пока нет.