Анонсы: 4G-варианты Nokia 8210 и Nokia 2660 Flip представлены официально

MForum.ru
14.07.2022,
Помимо Nokia 5710 XpressAudio, HMD Global выпустила римейки еще пары популярных моделей - Nokia 8210 и Nokia 2660 Flip.
Nokia 8210 представляет собой аппарат с узнаваемым дизайном из прошлого, но с поддержкой сетей 4G, 2,8-дюймовым дисплеем, поддержкой двух SIM-карт и VGA-камерой. Базой для «железа» смартфона стал чипсет UniSoC T107, за автономную работу отвечает АКБ емкостью 1450 мАч. На выбор покупателем будут доступны 3 расцветки, цена Nokia 8210 составит 65 фунтов стерлингов.
Аналогичное железо использует и раскладушка Nokia 2660 Flip. Отличие заключается в форм-факторе, что обуславливает наличие двух дисплеев: внутреннего диагональю 2,8 дюйма и внешнего, 1,77-дюйма. Купить новинку в красной, синей и чёрной расцветках можно за 65 фунтов стерлингов.
© Антон Печеровый,
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