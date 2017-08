Слухи: Vkworld T2 Plus первая «умная раскладушка» с титановым корпусом

29.08.2017, MForum.ru

По мере популяризации смартфонов, мобильные телефоны в форм-факторе отличном от классического стали редкостью, а из крупных производителей только Samsung и LG регулярно пополняют ассортимент «умных раскладушек». Подобные смартфоны стоят достаточно дорого, однако с появлением Vkworld T2 Plus ситуация может измениться.

Vkworld T2 Plus появится на рынке по цене менее $150, что для смартфонов раскладного форм-фактора весьма недорого. Корпус новинки будет выполнен из титана, а само устройство будет представлено в трех вариантах оформления, с различными комбинациями стеклянных и кожаных элементов. Диагональ обоих экранов Vkworld T2 Plus составит 4,2 дюйма (разрешение – 1280х768 точек), а для их защиты будет использоваться минеральное стекло Gorilla Glass 4. Данные об аппаратной платформе пока не раскрываются, но сообщается о двух версиях отличающихся объемом памяти: 2 Гб ОЗУ + 16 Гб встроенной памяти и 3 Гб ОЗУ +32 Гб встроенной памяти. Разрешение основной камеры Vkworld T2 Plus составит 13 Мп, фронтальной – 5 Мп. Сроки релиза Vkworld T2 Plus пока не раскрываются.