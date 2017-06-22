Анонсы: Раскладушка Samsung Galaxy Folder 2 теперь доступна и в Южной Корее

22.06.2017, MForum.ru

С момента анонса в сентябре прошлого года, смартфон Samsung Galaxy Folder 2 оставался эксклюзивом для китайского рынка. Однако теперь аппарат стал доступен и на домашнем рынке. Стоимость Samsung Galaxy Folder 2 – 297 000 корейских вон, что соответствует $260.

Спецификации Samsung Galaxy Folder 2 включают в себя 3,8-дюймовый дисплей разрешением WVGA, чипсет Snapdragon 425, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 8 Мп основную камеру, 5 Мп камеру на передней панели и аккумулятор емкостью 1950 мАч. Габариты 122 x 60,2 x 15,4 мм, вес – 160 грамм. ОС – Android 6.0.1 Marshmallow. Интересно, появится ли Samsung Galaxy Folder 2 на других рынках или столь специфичное устройство так и останется эксклюзивом для стран Азии?

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Alcatel Go Flip – «раскладушка» с LTE, 2,8-дюймовым экраном и 5 Мп камерой / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Gionee W909 – смартфон-раскладушка со сканером отпечатка пальца / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Philips V800 – смартфон-раскладушка с Android / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Samsung W2016 – флагманская «раскладушка» / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Samsung World Leading Flagship 3 (SM-G9198) – смартфон-раскладушка с Qualcomm 808 / MForum.ru