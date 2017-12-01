Анонсы: Раскладушка Samsung W2018 представлена официально

MForum.ru
01.12.2017,
Компания Samsung провела в китайском городе Сямынь мероприятие, на котором был официально представлен смартфон Samsung W2018. Новинка относится к сегменту флагманских устройств и получила корпус из стекла и металла. Выпускаться Samsung W2018 будет в двух цветовых вариантах – золото (Elegant Gold) и платина (Platinum).
Габаритные размеры Samsung W2018 – 132,2х63,2 мм, толщина в сложенном виде – 15,9 мм. Вес – 247 граммов, что по современным меркам современных смартфонов немало. Диагональ обоих дисплеев новинки составляет 4,2 дюйма, технология – Super AMOLED, разрешение – FullHD. Аппаратная платформа Samsung W2018 построена на базе чипсета Snapdragon 835 дополненного 6 Гб ОЗУ. Samsung W2018 выпускается в двух версиях: Extreme Edition, снабженной 64 Гб встроенной памяти, и Collector Edition, которая получила целых 256 Гб ПЗУ.
Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп, тыловой – 12 Мп. Однако тыловая камера привлекает внимание объективом с апертурой f/1.5. Впрочем, если освещенности хватает – камера переключится на диафрагму f/2.4. Сканер отпечатка пальца разместился на задней панели, кроме того предусмотрена аппаратная кнопка активации голосового помощника Bixby. Емкость аккумулятора - 2300 мАч, интерфейс для подключения зарядного устройства – USB Type C.
ОС – Android 7.1.1 Nougat, кроме того поддерживается функция консьержа в которую входит помощь в аэропортах, на железной дороге, очистка и антивирусная защита устройства, горячая линия для VIP-клиентов и замена дисплеев по сниженной цене. Изначально смартфон будет доступен в Китае у оператора China Telecom. Информация о цене пока не раскрывается, но низкой она точно не будет.
© Антон Печеровый,
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