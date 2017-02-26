MWC 2017: LG G6 – флагман с экраном FullVision

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MWC 2017: LG G6 – флагман с экраном FullVision

26.02.2017, MForum.ru

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В рамках Всемирного мобильного конгресса компания LG представила флагманский смартфон G6, отражающий и задающий тренды индустрии. Одной из особенностей новинки стал 5,7-дюймовый FullVision-дисплей разрешением 2880х1440 с узкими боковыми рамками и закругленными уголками. Кроме того, экран LG G6 поддерживает технологии Dolby Vision и HDR 10, характерные для флагманских телевизоров.

MWC 2017: LG G6 – флагман с экраном FullVision

Как видно по разрешению, соотношение сторон дисплея LG G6 составляет 18:9, что для смартфонов достаточно необычно. Впрочем, производитель обыграл эту особенность в фирменной оболочке LG UX 6.0, где видимая область экрана разделена на 2 равные части. По мнению производителя это позволит получить новый пользовательский опыт. Например, в приложении камеры одна часть экрана работает в стандартном режиме видоискателя, а на второй можно просматривать сделанные ранее кадры. Кстати, камера в LG G6 сдвоенная, базирующаяся на двух 13 Мп сенсорах, при этом один из них широкоугольный (апертура f/2.4), а второй – светосильный (апертура f/1.8) с оптической стабилизацией. Фронтальная камера разрешением 5 Мп также оснащена широкоугольным объективом (f/2.2) с углом обзора 100 градусов.

MWC 2017: LG G6 – флагман с экраном FullVision

В части аппаратной платформы никаких сюрпризов – Snapdragon 821+ 4 Гб ОЗУ. Причем, как утверждает производитель, подобная связка «железа» наиболее оптимальна для заложенного в этот смартфон функционала. Впрочем, иного объяснения от LG мы бы вряд ли услышали. Из прочего отметим защиту от внешних воздействий по стандартам IP68/ MIL-STD-810G, аккумулятор емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки, 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 Тб, сканер отпечатка пальца на задней панели, NFC и 3,5 мм аудиоразъем. Нельзя не упомянуть и то, что версии LG G6 для разных рынков отличаются. В устройствах для Азии присутствует 32-битный ЦАП Quad Hi-Fi Audio, американская версия смартфона поддерживает беспроводную зарядку, а 64 Гб вариант будет доступен только в странах СНГ и ряде других рынков. Габаритные размеры – 148,9 х 71,9 х 7,9 мм, вес – 163 грамма. Официальной информации о цене и сроках начала продаж новинки пока нет, но по слухам на домашнем рынке LG G6 появится 10 марта.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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