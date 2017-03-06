Слухи: Экран Xiaomi Mi MIX 2 займет 93% площади передней панели

MForum.ru
06.03.2017, MForum.ru
В 2016 году свет увидело множество интересных устройств, одним из которых стал Xiaomi Mi MIX, экран которого занимает 91,3% площади передней панели. Впрочем, по данным независимых подсчетов соотношение это не столь впечатляющее (84,16%), но все равно больше, чем у других устройств.
Выход приемника Xiaomi Mi MIX ожидается еще не скоро, в конце текущего года. Однако уже сейчас появились слухи о том, что экран Xiaomi Mi MIX 2 займет 93% площади передней панели. Остальные подробности пока неизвестны, что неудивительно – до даты предполагаемого анонса еще много времени. Напомню, диагональ экрана оригинального Xiaomi Mi MIX составляет 6,4 дюйма, но по габаритам он совместим со смартфонами оснащенными 5,7-дюймовым экраном, а его технические характеристики находятся на флагманском уровне (Snapdragon 821, 4 / 6 Гб ОЗУ, 128 / 256 Гб встроенной памяти).
© MForum.ru, по информации phonearena.com
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