Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до MIUI 12 Global

21.05.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi объявила список устройств, которые будут обновлены до MIUI 12 Global. Напомню, речь идет версии фирменной оболочки для мирового рынка. Из новшеств MIUI 12 Global отметим улучшенную систему безопасности, обновленную графику интерфейса и улучшенные встроенные приложения.

На следующей неделе MIUI 12 Global станет доступна в качестве бета-версии, а финальный релиз оболочки первыми, в конце июня, получат владельцы Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T/Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro. Основная часть устройств будет обновлена во второй волне. Под брендом Xiaomi речь идет о смартфонах Mi 8 / Mi 8 Pro / Mi 8 Lite / Mi 9 Lite / Mi 9 SE / Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Lite, а также аппаратах серии Mi Note и Mi Mix (Note 3 / Note 10/ Mi Note 10 Pro / Mi Note 10 Lite / Note 3 / Mi Mix 2 / Mi Mix 2S / Mi Mix 3 / Mi Max 3). Среди владельцев устройств Redmi обновление начнется с 6/6A/6 Pro и Note 5/Note 5 Pro и затронет все более новые устройства серии (7 / 7A / 8 / 8A /8A Dual / Note 6 Pro / Note 7/Note 7S/Note 7 Pro / Note 8/Note 8T/Note 8 Pro /Note 9/Note 9S/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max). Также обновления получат пользователи Redmi Y2,Redmi Y3 и Redmi S2. Естественно не будут забыты и смартфоны Poco – F1, F2 Pro, X2.