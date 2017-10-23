Анонсы: Huawei Watch 2 Pro получили eSIM и Android Wear 2.0

MForum.ru
23.10.2017,
Во время проходившей в Китае пресс-конференции наряду с флагманскими смартфонами Mate 10 и Mate 10 Pro компания Huawei анонсировала смарт-часы нового поколения. Анонс стал неожиданностью – в Мюнхене во время презентации этих же смартфонов на анонс Huawei Watch 2 Pro не было даже намека.
Дизайн Huawei Watch 2 Pro похож на Huawei Watch 2 Classic. Однако новинка может похвастаться двумя важным и отличиями. Она поддерживает eSIM (embedded SIM, встроенный модуль идентификации абонента, который оператор удаленно привязывает к абоненту) и работает под управлением китайской версии Android Wear 2.0 , лишенной всех сервисов Google. Набор поддерживаемых Huawei Watch 2 Pro беспроводных интерфейсов включает в себя соединения 4G / 3G / 2G, Bluetooth, WiFi, а также NFC для бесконтактных платежей.
Полные спецификации Huawei Watch 2 Pro производитель пока не раскрыл, но вряд ли они будут слабее, чем у Huawei Watch 2 Classic. Таким образом, в активе Huawei Watch 2 Pro можно ожидать чипсет Snapdragon 2100, 768 МБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной памяти, 1,2"AMOLED-дисплей разрешением 390х390 пикселей и защиту от влаги по классу IP68. Главное отличие заключается в программной части – Huawei Watch 2 Pro нацелены на материковый Китай и работают под управлением версии Android Wear 2.0 с интеграцией решений от китайского поисковика Baidu. Цена Huawei Watch 2 Pro - $390.
© Антон Печеровый,
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