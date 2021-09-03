Компоненты: Snapdragon Wear 5100 (SW5100) – новая топовая платформа для умных часов

MForum.ru
03.09.2021,
Компания Qualcomm активно работает над развитием линейки продуктов для носимой электроники. Несмотря на то, что топовая платформа Snapdragon Wear 4100 (4100+) используется всего в нескольких устройствах, на подходе ее улучшенная версия – Snapdragon Wear 5100.
Ожидается, что основные доработки Snapdragon Wear 5100 коснуться не производительности (она продолжит использовать ядра Cortex-A53 в количестве четырех), а времени автономной работы за счет улучшений архитектуры. В частности, сопроцессора отвечающего за мониторинг частоты сердечных сокращений и качества сна. В части объемов памяти речь идет о поддержке 1/2 Гб ОЗУ, 8/16 Гб встроенной памяти. Также часы на базе Snapdragon Wear 5100 могут оснащаться парой камер, разрешением до 16+5 Мп. Данных о сроках релиза Snapdragon Wear 5100 пока нет.
© Антон Печеровый,
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