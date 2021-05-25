Слухи: Meizu Watch получат Qualcomm Snapdragon Wear 4100

MForum.ru
25.05.2021,
31 мая ожидается анонс смарт-часов Meizu Watch, которые станут первым подобным устройством в линейке производителя. В рамках подогрева интереса к анонсу, Meizu раскрыла некоторые детали новинки.
Согласно размещенной на тизере информации, «сердцем» Meizu Watch станет чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 4100.Напомню, анонс этого чипа состоялся в середине прошлого года. Данный чип выпускается по 12 нм технологическому процессу, что должно обеспечить снижение энергопотребления, при этом Qualcomm говорит о 85% росте производительности. Кроме того, Meizu подтвердила наличие поддержки eSIM, что позволит использовать Meizu Watch для голосовой связи без подключения к смартфону.
© Антон Печеровый,
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