Слухи: Meizu Watch получат Qualcomm Snapdragon Wear 4100

25.05.2021, MForum.ru

31 мая ожидается анонс смарт-часов Meizu Watch, которые станут первым подобным устройством в линейке производителя. В рамках подогрева интереса к анонсу, Meizu раскрыла некоторые детали новинки.

Согласно размещенной на тизере информации, «сердцем» Meizu Watch станет чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 4100.Напомню, анонс этого чипа состоялся в середине прошлого года. Данный чип выпускается по 12 нм технологическому процессу, что должно обеспечить снижение энергопотребления, при этом Qualcomm говорит о 85% росте производительности. Кроме того, Meizu подтвердила наличие поддержки eSIM, что позволит использовать Meizu Watch для голосовой связи без подключения к смартфону.