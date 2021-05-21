Анонсы: Moto 360 третьего поколения появились в Flipkart

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Анонсы: Moto 360 третьего поколения появились в Flipkart

21.05.2021, MForum.ru

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На маркетплейсе Flipkart стали доступны смарт-часы Moto 360 третьего поколения. Новинка получит круглый 1,2-дюймовый AMOLED дисплей разрешением 390x390 точек и будет поддерживать NFC. Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали, для управления используются две кнопки на торце устройства.

Анонсы: Moto 360 третьего поколения появились в Flipkart

Аналогично другим устройствам этого класса, Moto 360 получат полный набор фитнес-функций, включая отслеживание различных активностей и частоты сердечных сокращений. Аппаратная платформа устройства основана на Snapdragon Wear 3100 дополненном 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти. Из беспроводных интерфейсов поддерживаются Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS/ЛОНАСС/Beidou/Galileo. Вес Moto 360 – 52 грамма, толщина – 11,68 мм. Емкость АКБ не указана, но при активном использовании заряжать новинку придется ежедневно в течение 60 минут. Работают Moto 360 под управлением WearOS и совместимы со смартфонами начиная с Android 6.0 / iOS 12.0. Купить устройство можно за 19 999 индийских рупий.

Анонсы: Moto 360 третьего поколения появились в Flipkart

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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