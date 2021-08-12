Анонсы: Samsung Galaxy Watch 4 – теперь на Wear OS

MForum.ru
12.08.2021,
Помимо складных смартфонов, компания Samsung официально анонсировала Samsung Galaxy Watch 4. Ключевым отличием от прошлых устройств линейки стал переход на Wear OS с оболочкой One UI Watch. Разработка ОС велась Google и Samsung совместно. Впрочем, только ОС новшества не заканчиваются.
Samsung Galaxy Watch 4 получили датчик BioActive, который может контролировать сразу 4 показателя здоровья: пульс, сердечный ритм, артериальное давление и насыщение крови кислородом. Также за счет BioActive новинка может выявлять мерцательную аритмию. Естественно, что реализованы все привычные для подобных устройств функции контроля физической активности и качества сна.
В части «железа» речь идет о чипсете Exynos W920, 1,5 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти, поддержке eSIM, NFC, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Samsung Galaxy Watch 4 полностью защищены от влаги (до 5 атм, IP68) и соответствуют ряду требований американского военного стандарта MIL-STD-810G. Время автономной работы – до 40 часов при интенсивном использовании.
Цены начинаются от 19 990 рублей за Watch 4 диаметром 40 мм. Версия 44 мм оценена в 22 490 рублей. Стильный вариант Watch 4 Classic обойдется в 27 490 и 29 990 рублей за версии 42 и 46 мм. Начало продаж – 10 сентября.
© Антон Печеровый,
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