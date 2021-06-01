Анонсы: Meizu Watch представлены официально

01.06.2021, MForum.ru

Компания Meizu анонсировала Meizu Watch, первые смарт-часы в своем портфолио. Новинка получила топовые спецификации и позиционируется как конкурент предложениям от Apple и Samsung.

Meizu Watch получили 46 мм циферблат, размещенный на 1,78-дюймовом AMOLED-дисплее с максимальной яркостью 500 нит. Основной материал корпуса – алюминий, задняя крышка выполнена из гипоаллергенной керамики. Помимо стандартного датчика частоты сердечных сокращений Meizu Watch оснащены датчиком насыщенности крови кислородом.

Еще одно преимущество новинки – поддержка eSIM, что позволяет использовать устройство для звонков и sms независимо от смартфона. Также поддерживается NFC. Внутри Meizu Watch разместился чипсет Snapdragon Wear 4100 дополненный 1 Гб ОЗУ и 8 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 430 мАч, заявленная автономность – 36 часов, время полной зарядки – 45 минут.

Программная составляющая Meizu Watch – FlymeOS с голосовым ассистентом Aicy и системой оптимизации OneMind. Подключить Meizu Watch можно к Android и HarmonyOS. Основа управления – жесты. Купить новинку можно будет за 1499 юаней в черном и зеленом цветах.