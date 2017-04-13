ИИ: Билайн и ЦРТ учат чат-бота помогать клиентам

13.04.2017, MForum.ru

ВымпелКом на днях объявил о запуске чат-бота на основе ИИ (ChatNavigator и VoiceNavigator), разработанных в ЦРТ. Чат-бот помогает клиентам оператора получать информацию о тарифах и услугах на сайте beeline.ru и в приложении "Мой Билайн".

Платформы были выбраны по результатам конкурса Билайн и пилотного проекта. Чат-бот тестировали три месяца, он справляется примерно с 58% обращениями клиентов, что на треть снизило нагрузку на операторов - людям теперь достаются только более сложные ситуации, с которыми чат-бот пока справиться не может, например, из-за недостатка данных или если клиент хочет общаться с человеком. В большинстве случаев за счет использования алгоритмов "понимания" естественной речи, чат-бот автономно понимает причину обращения и предоставляет необходимую информацию клиенту в текстовой форме.

Решение реализовано "по классике" - на базе технологии машинного обучения, чат-бот постепенно совершенствует свои навыки. Предусмотрена также возможность добавления новых сценариев диалогов и ответов - в ручном режиме.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»: аудитория мессенджеров составляет миллиарды людей. С каждым месяцем растет количество передаваемых в мессенджерах данных. Мы понимаем этот тренд и видим будущее во взаимодействии с клиентами при помощи чат-ботов. Лучшее решение нам предложила российская компания ЦРТ, и мы совместно с ними уже создаем одного из самых технологичных чат-ботов, который будет помогать нашим клиентам на сайте и в нашем приложении.

В планах партнеров - обучить чат-бот до уровня полноценного виртуального ассистента, с помощью которого можно будет узнать информацию об условиях тарифа, подключенных услугах, балансе лицевого счета, управлять выбранными услугами и тарифом, а также получать техническую поддержку.