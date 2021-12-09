Чат-боты: МТС Банк и TalkBank запустили чат-бот MTS Bank Now в Telegram и WhatsApp

09.12.2021, MForum.ru

МТС и TalkBank запустили чат-бот MTS Bank Now в Telegram и WhatsApp в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Бот умеет оформлять виртуальную дебитовую карту MTS CASHBACK Lite, совершать по ней p2p-переводы, помогает просмотреть баланс и реквизиты.

На следующем этапе, как ожидается, бот научится оформлять потребительские кредиты, вклады и другие продукты банка, сможет принять оплату услуг связи и ЖКХ. Планируется интеграция других финансовых лайфстайл-сервисов.

В мессенджере предусмотрена упрощенная онлайн-идентификация, не обязательно быть не только клиентом МТС Банка, но даже и абонентом МТС.

Чтобы начать общение с MTS Bank Now достаточно написать любую команду, например, «Привет». Для открытия виртуальной предоплаченной карты MTS CASHBACK Lite нужно выбрать «Оформить карту» и следовать инструкциям – бот сообщит об успешном получении.

Другие доступные команды: баланс, реквизиты, перевод и т.п. Снять наличные или пополнить карту можно в банкоматах с технологией NFC, оплачивать покупки можно с помощью сервисов бесконтактной оплаты NFC-гаджетов.

Обещана круглосуточная поддержка, к оператору можно обратиться командой "Поддержка". У бота можно потребовать прислать номе горячей линии для звонка в банк.

«Мы запустили новый удобный и высокотехнологичный финсервис с возможностями искусственного интеллекта, чтобы пользователь мог решать финансовые задачи в привычном ему интерфейсе быстро, бесшовно и без дополнительного скачивания приложений. МТС Банк внедряет инновационные сервисы, такие как чат-бот MTS Bank Now, в рамках развития умного и удобного смартбанка для управления личными финансами, – рассказал вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич, – мы продолжим развивать чат-бот не только в сторону оформления банковских продуктов, но и будем активно интегрировать лайфстайл-сервисы для решения повседневных вопросов, таких как групповые покупки, переводы друзьям или коллегам прямо в мессенджере».

«TalkBank обладает всей необходимой экспертизой для создания мощного, гибкого и полезного банковского сервиса в мессенджерах. С командой МТС Банка мы видим большую синергию в наших совместных решениях. MTS Bank Now и платформа TalkBank не только усилят рыночную позицию наших компаний, но и создадут возможности для новых партнерств, как с текущей клиентской аудиторией, так и с крупным бизнесом и ритейл-компаниями», – сообщил СЕО и основатель TalkBank Михаил Попов.

Для тех, кто озабочен безопасностью, обещана защита в виде простой электронной подписи, то есть SMS-кодов, которые приходят на телефон пользователя, заявленный, как основной. Дополнительную защиту и исключение несанкционированного использования обеспечивают биометрические данные и антифрод-системы. Конфиденциальность и защита учетных записей от несанкционированного доступа обеспечивается политикой безопасности самих мессенджеров.

Найти чат-бот MTS Bank Now в приложениях можно по ссылкам в WhatsApp и в Telegram.

Подробнее о чат-боте MTS Bank Now можно узнать по ссылке.

пресс-релиз МТС

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