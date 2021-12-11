Рекламные технологии: МТС начала использовать городскую 3D-рекламу

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Рекламные технологии: МТС начала использовать городскую 3D-рекламу

11.12.2021, MForum.ru

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МТС задействовала новый формат наружной рекламы - 3D-контент для объемных конструкций Digital Cube. Это рекламная конструкция высотой 7 метров, которая предназначена для демонстрации оптических иллюзий в Ultra HD-качестве.

Размещен Digital Cube в подмосковном Одинцово. Вместо привычного рекламного контента на экранах куба показываются 3D-ролики, которые по задумке должны "погружать" зрителя в разворачивающиеся истории. Каждый ролик раскрывает один из продуктов экосистемы МТС - онлайн-кинотеатр KION, МТС Music, билетный сервис МТС Live, сеть 5G и МТС Auto.

 

 

Идея проекта - за счет реалистичности графики - разрушить стену между контентом и зрителем. На нее работает также использование музыки и саунд дизайна.

Это совместная разработка с мировой студией интерактивных медиа Sila Sveta, которая занимается созданием зрелищных digital-инсталляций и шоу по всеми миру. Площадку для тестирования предоставил медиахолдинг MAER.

«Мы планируем и дальше развивать использование современных технологий в своей рекламе и надеемся, что город будет поддерживать появление нового инвентаря для реализации подобных проектов. Ведь это тот самый случай, когда реклама не раздражает и захламляет город, а становится частью современного облика города, своего рода арт-объектом, как в Нью Йорке, Сеуле, Гонконге и Токио. Для рекламодателей это тоже отличные возможности – привлечь внимание людей сейчас становится все труднее в таком потоке информации», – рассказывает директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

пресс-релиз МТС

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теги: чат-боты мессенджеры МТС МТС-банк

© Алексей Бойко, MForum.ru

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