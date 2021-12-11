Рекламные технологии: МТС начала использовать городскую 3D-рекламу

MForum.ru
11.12.2021,
МТС задействовала новый формат наружной рекламы - 3D-контент для объемных конструкций Digital Cube. Это рекламная конструкция высотой 7 метров, которая предназначена для демонстрации оптических иллюзий в Ultra HD-качестве.
Размещен Digital Cube в подмосковном Одинцово. Вместо привычного рекламного контента на экранах куба показываются 3D-ролики, которые по задумке должны "погружать" зрителя в разворачивающиеся истории. Каждый ролик раскрывает один из продуктов экосистемы МТС - онлайн-кинотеатр KION, МТС Music, билетный сервис МТС Live, сеть 5G и МТС Auto.
Идея проекта - за счет реалистичности графики - разрушить стену между контентом и зрителем. На нее работает также использование музыки и саунд дизайна.
Это совместная разработка с мировой студией интерактивных медиа Sila Sveta, которая занимается созданием зрелищных digital-инсталляций и шоу по всеми миру. Площадку для тестирования предоставил медиахолдинг MAER.
«Мы планируем и дальше развивать использование современных технологий в своей рекламе и надеемся, что город будет поддерживать появление нового инвентаря для реализации подобных проектов. Ведь это тот самый случай, когда реклама не раздражает и захламляет город, а становится частью современного облика города, своего рода арт-объектом, как в Нью Йорке, Сеуле, Гонконге и Токио. Для рекламодателей это тоже отличные возможности – привлечь внимание людей сейчас становится все труднее в таком потоке информации», – рассказывает директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.
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теги: чат-боты мессенджеры МТС МТС-банк
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