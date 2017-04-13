B2B: Услуга "МегаФон. Таргет" - услуга рекламных SMS рассылок для бизнеса

13.04.2017, MForum.ru

Компания позиционирует свою услугу, как нацеленную на малый и средний бизнес. В качестве плюсов отмечается удобный веб-интерфейс, позволяющий настроить и провести рекламную рассылку, а затем оценить ее эффективность.

Настраивая рассылку, можно указать такие параметры целевой аудитории, как пол, возраст, местоположение, операционная система телефона, расходы на связь и роуминг. Созданную заказчиком кампанию оператор проверит, это займет от часа до суток. В МегаФон утверждают, что это быстрее, чем в других решениях на рынке.

Рекламную кампанию можно запускать с любым бюджетом, любым числом сообщений и даже если охват получился совсем небольшим.

Услугу уже обкатали в регионах. К концу марта 2017 года услугой уже воспользовались более 2.5 тысяч корпоративных клиентов МегаФона. Ежемесячно число клиентов росло на 300-400 новых. Самой популярной настройкой в проведенных кампаниях - местоположение, ее используют в 80% случаев.

Для оценки эффективности кампании в "МегаФон. Таргет" есть инструменты, позволяющие оценить эффективность кампании: в сообщения можно автоматически добавить уникальные коды для каждого получателя, а также ссылки на сайт клиента, позволяющие оценить число переходов на сайт.

Сеть компании "Вкусвилл", например, сообщила с помощью новой услуги об открытии новой торговой точки потенциальным покупателям. Компания задала такие параметры: пол, возраст получателей, местоположение в пределах района, уровень расходов на связь и активное использование интернета. Отклик был на уровне 5%, что выше, например, при использовании информационных сообщений на квитанциях ЖКХ.