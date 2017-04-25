Анонсы: Представлен ZTE Blade MAX 3 со Snapdragon 625 и аккумулятором 4000 мАч

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Анонсы: Представлен ZTE Blade MAX 3 со Snapdragon 625 и аккумулятором 4000 мАч

25.04.2017, MForum.ru

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Компания ZTE вывела на американский рынок смартфон Blade MAX 3, построенный на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 625 и оснащенный 6-дюймовым дисплеем разрешением HD. Объем оперативной и встроенной памяти составляет 2 и 16 Гб, соответственно.

Анонсы: Представлен ZTE Blade MAX 3 со Snapdragon 625 и аккумулятором 4000 мАч

Зато ZTE Blade MAX 3 оснащен сдвоенной 13 Мп тыловой камерой и 5 Мп камерой на передней панели. Нельзя не отметить и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Набор коммуникационных интерфейсов включает в себя USB Type C, WiFi 2.4GHz/5GHz 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Сканер отпечатка пальца разместился на задней панели. ОС – Android 6.0.1 Marshmallow. У американских операторов ZTE Blade MAX 3 можно приобрести за $199,99.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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