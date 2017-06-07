PR: Сеть агентств «Премиком» совместно с НИУ ВШЭ организует хакатон среди молодых PR-специалистов

MForum.ru
07.06.2017,
06 июня, Москва – сеть коммуникационных агентств «Премиком» объявляет о начале регистрации участников хакатона «PR-песочница».
Хакатон «PR-песочница» – образовательная инициатива, учрежденная сетью коммуникационных агентств «Премиком». В ходе однодневного мероприятия участники, объединенные в команды, разработают и презентуют интегрированную кампанию для продукта или сервиса в сфере информационных технологий. В процессе состязания от всех участников каждой из команд потребуется проявить свои креативные, аналитические, организационные и презентационные навыки.
Работу участников будет оценивать жюри, в которое войдут профессионалы ИТ-рынка, эксперты в области маркетинга и коммуникаций, а также представители компаний-производителей. Хакатон проводится при поддержке Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ.
На протяжении всего хакатона члены жюри будут не только консультировать команды, но и оценивать действия каждого отдельного участника. В завершение «PR-песочницы» будет объявлена команда-победитель, члены которой смогут пройти оплачиваемую стажировку на позиции ассистента менеджера в одном из коммуникационных агентств сети «Премиком» и, возможно, начать свою звездную карьеру в команде энтузиастов и единомышленников.
В мероприятии могут принять участие все, кто интересуется PR в сфере ИТ: студенты профильных вузов со специализацией в PR и маркетинге; начинающие PR-специалисты, заинтересованные в получении практического опыта; специалисты, желающие сменить род деятельности на PR, и энтузиасты, которых просто интересует, как ИТ-компании взаимодействуют с общественностью в век Facebook, YouTube, нейронных сетей и чатботов.
Хакатон пройдет 17 июня с 12.00 до 17.30 в здании факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, расположенном по адресу: Москва, Малый Трехсвятительский переулок 8/2 стр. 1.
Регистрация участников хакатона уже началась и продлится до 14 июня включительно. Для участия в «PR-песочнице» достаточно заполнить короткую анкету по ссылке: hseincomm.timepad.ru/event/502185/. Количество мест ограничено.
© , пресс-релиз компаний,
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