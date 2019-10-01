Телеком: МегаФон отметил победителей хакатона "Цифровой прорыв"

MForum.ru
01.10.2019,
В Казани завершился конкурса "Цифровой прорыв", который называют самым массовым хакатоном в мире. В нем приняло участие более 3 тысяч программистов, дизайнеров и управленцев из 77 регионов России, от 13 до 76 лет.
Команды 48 часов создавали прототипы цифровых продуктов в таких номинациях, как Здравоохранение, Государственное управление, Образование и наука, ЖКХ и городская среда, Транспорт и статистика. Трек "Оптимизация обратной связи в сфере ЖКХ" в теме "ЖКХ и городская среда" задал МегаФон. Над этим проектом работало 29 команд, которым помогали специалисты компании. 15 сотрудников компании консультировали участников по темам Big Data, интернета вещей и управления проектами.
Также проводились мастер-классы.
«Я твердо уверен в том, что в России сосредоточены самые яркие “цифровые” таланты. Мы уже второй год работаем со студентами, разработчиками и стартапами в нашей “технологической песочнице”. За это время через нее прошло более 1000 идей, и 40 из их числа стали пилотными коммерческими проектами. Но начиналось все вовсе не с проектов и не с готовых решений, а с того, что мы увидели ребят с горящими глазами, которые предлагали новый взгляд на, казалось бы, привычные вещи. На конкурсе я тоже увидел участников самых разных возрастов, которые хотят изменить мир к лучшему с помощью цифровых технологий. Я уверен, что совсем скоро многие из них начнут стажировку в МегаФоне или будут нашими компаниями-партнерами», — отметил Геворк Вермишян, генеральный директор компании «МегаФон».
Лучший проект по мнению членов экспертного совета реализовала команда Frozen Lab из Железногорска Красноярского края, применившая в своей решении технологии AI.
Три других команды в треке МегаФона получили дополнительные призы. Специальная номинация «Лучшая командная работа» и особый приз досталась ростовской команде «ReactiveRND». Участникам удалось разработать прототип веб-приложения с отличным интерфейсом для заведения заявок клиентов и продуманным функционалом. За самое креативное продуктовое решение жюри отметило команду SimpleDecision из Санкт-Петербурга. Ребята запомнились уникальной front-разработкой с проработанным функционалом. Команда «ЦУП» из Нижнего Новгорода и Чебоксар признана автором самого креативного технического решения — их проект содержит единую платформу, которая может быть внедрена в управляющих компаниях.
МегаФон выставил и собственную команду, RSX во главе с Евгением Михиным из управления по качеству и надежности сервисов сети, выиграла номинацию "Геоинформационная система переработки отходов".
Источник и подробности: corp.megafon.ru
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теги: телеком МегаФон хакатон
© Алексей Бойко,
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