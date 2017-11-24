RFID: RFID-метки Микрон помогли выиграть хакатон

MForum.ru
24.11.2017,
Команда PORTUNHOL выиграла конкурс Transport Hackathon, задействовав в своем проекте RFID-метки "Микрон" с интерфейсом NFC. С их использованием разработано решение EZ-COLORS, предназначенное для навигации пассажиропотока с помощью цветовой индикации и RFID-маркировки.
В конкурсе принимали участие более 50 программистов и дизайнеров из России и ряда зарубежных стран, большинство команд были интернациональными. Первое место заняла команда PORTUNHOL (Колумбия, Португалия, Испания), второе - проект Gamification system for Moscow metro команды SELLING RED (Россия) с программой лояльности Метрополитена и партнерских организаций, третье - проект POMOSHNIK (Румыния, Италия, Швейцария, Иордания, ОАЭ, Южная Африка) для построения туристических маршрутов.
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