Розница: Компания Maykor запустила в работу кассы нового образца во салонах ВымпелКом

MForum.ru
14.06.2017,
Новое оборудование соответствует требованиям 54-ФЗ. Компания Maykor предоставляет ПАО "ВымпелКом" услуги сервиса контрольно-кассового оборудования.
Замена прошла в рамках проекта перевода на онлайн-кассы салонов "Билайн".
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