VoLTE: Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве - теперь ждем запуска поддержи VoLTE

MForum.ru
22.06.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и компания Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство компаний позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети Tele2.
Соглашение между Tele2 и Apple открывает перед компаниями новые возможности для сотрудничества. Партнерство обеспечит быстрое внедрение новых сервисов на базе iOS и поддержку их корректной работы в сети Tele2 на смартфонах iPhone. Обновление операционной системы и приложений позволит существенно улучшить качество услуг Tele2, в том числе скорость передачи данных на устройствах Apple.
Партнерство компаний не ограничивается технической поддержкой: соглашение также подразумевает проведение совместных маркетинговых акций. Программы будут направлены на продвижение новых сервисов Tele2 и устройств Apple среди действующих и потенциальных абонентов оператора.
По итогам I квартала доля устройств iPhone среди смартфонов, зарегистрированных в сети Tele2, составила почти 10%. При этом в Московском регионе данный показатель превышает 17%. Наибольшей популярностью среди устройств Apple у абонентов оператора пользуется iPhone 5S. Также по данным Tele2, показатель ARPU у владельцев iPhone в среднем на 55% выше, чем у обладателей устройств других производителей.
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:
«Tele2 активно развивает партнерские отношения с производителями абонентского оборудования. Договоренности с мировым лидером по производству абонентских устройств позволят Tele2 еще сильнее укрепить свои позиции на российском телекоммуникационном рынке. Мы создаем для наших клиентов уникальную digital-экосистему, предлагая услуги как от своего имени, так и в партнерстве с ключевыми брендами. В частности, совместно с компанией Apple мы будем также работать над тем, чтобы технология VoLTE стала доступна на устройствах iPhone».
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Алексей Бойко, аналитик MForum.ru, комментрирует:
"То, что компании договорились о сотрудничестве подразумевает, что будет контролироваться корректная работа сервисов iOT в сети Tele2 на смартфонах iPhone. Можно ожидать роста средней скорости передачи данных на устройствах Apple и внедрения поддержки VoLTE (прогнозно - этим летом). Договоренность о совместном маркетинге - также на пользу обеим компаниям, как известно, пользователи iPhone обеспечивают для оператора стабильный и высокий поток дохода. В этом плане, от сотрудничества с Apple выиграют все участники процесса - абоненты, оператор и производитель.
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