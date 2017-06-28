Пресс-релизы: «Билайн» принимает финал российского AngelHack

MForum.ru

Пресс-релизы: «Билайн» принимает финал российского AngelHack

28.06.2017, MForum.ru

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28 июня 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») приглашает команды разработчиков на финал российского этапа крупнейшего в мире хакатона AngelHack, который пройдет 1 и 2 июля. Мероприятие проводится совместно с Apps4all, сообществом мобильных разработок, и завершает серию соревнований AngelHack в России.

В первые выходные дни июля штаб-квартира «Билайн» в Москве станет центром технологий и «кузницей инноваций» для более чем 100 разработчиков и программистов. Сотни идей и прототипов будут доработаны под требования технологических компаний: Amazon Web Services, «Билайн», «Сбертех» и других, а затем продемонстрированы экспертам и участникам digital-сообщества. Главным призом хакатона, как и в прошлом году, будет поездка на Demo Day в Сан-Франциско и смогут представить идеи менеджменту «Билайн».

AngelHack в Москве станет пятым и заключительным этапом российской серии. Двухдневные хакатоны уже прошли в Новосибирске, Иннополисе, Калининграде и Санкт-Петербурге. Более 250 человек представили жюри 58 проектов. «Билайн» вместе с Amazon Web Services и «Сбертех» выступает партнёром российской серии AngelHack и предлагает участникам решить реальные бизнес-кейсы. В ходе московского финала свои номинации представят «Билайн» и «Сбертех» и фонд AD.ru.

«Билайн» предложит участникам проявить себя в нескольких заданиях. В частности, попробовать создать достоверную имитацию голоса, определить использование нескольких сим-карт, а также выявить тех, кто по каким-либо причинам собирается отказаться от услуг «Билайн».

Победители номинации от «Билайн» получат 50 000 рублей за каждое задание и смогут представить свои идеи менеджменту компании. Кроме того, лучшие из лучших попадут на стажировку «Поколение Digital» и смогут попасть в компанию и воплотить свои идеи в реальный продукт.

«Билайн» организует для участников финала необходимые условия для работы и отдыха. Будут созданы зоны для неформального общения, а игры в настольный теннис и другие спортивные состязания снимут напряжение и помогут настроиться на продуктивную работу.

Артем Мусинов, директор по цифровым продуктам и инновациям ПАО «ВымпелКом»: «Мы уверены, что привлечение к реальным бизнес-задачам молодых разработчиков дает нам как бизнесу возможность выйти за привычные рамки, расширить горизонт идей, меняющих мир, и способы взаимодействия людей друг с другом. Поддержка и развитие инновационной среды в России позволяет создавать продукты и сервисы наравне с мировыми технологическими гигантами. При этом сами команды разработчиков получают опыт работы с крупнейшими игроками отрасли и, конечно же, лучшие из них могут заявить о себе, создать собственный продукт вместе с нами».

Презентации проектов оценят российские эксперты цифровой индустрии: Евгения Солодовникова, старший менеджер по аналитике ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Сергей Добряков, руководитель департамента развития продуктов больших данных ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Сергей Прилуцкий, главный инженер Android «СберТех», Иван Бубнов, главный инженер iOS «СберТех», Сергей Рогачев, главный руководитель разработки «СберТех», Олег Дронов, руководитель фонда AD.ru, Замир Шухов, генеральный директор и партнер GVA, Cергей Борисов, Apps4All, а также представители Voximplant, Trinity Digital, E-Legion и другие.

Подробнее о номинациях и призах – на сайте http://angelhack.io/

Участие в хакатоне бесплатное, но по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

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