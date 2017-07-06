Компоненты: Samsung раскрыла подробности о новых камерах ISOCELL

MForum.ru
06.07.2017,
Компания Samsung обновила линейкeу фотокамер ISOCELL. Новинки разделены на 4 семейства (Bright, Fast, Slim и Dual), каждое из которых нацелено в конкретную нишу.
Камеры семейства Dual предлагают сдвоенные сенсоры, которые могут быть объединены в различные конфигурации при создании устройств со сдвоенными камерами. Датчики семейства Bright ориентированы на съемку в условиях низкой освещенности, обеспечивая низкий уровень шума и высокую точность цветопередачи. «Фишкой» семейства Fast является быстрая фокусировка, включая съемку в темноте. Сенсоры Slim ориентированы на смартфоны, где нужны модули минимальных габаритов. Причем, несмотря на малый размер пикселей (0,9…1,0 мкм), они могут обеспечивать высокое качество изображения.
По словам Samsung высокого качества снимков удалось достичь за счет перехода на 28 нм технологический процесс, тогда как большинство фотосенсоров изготавливаются по 40/55 нм технологическим процессам. Помимо смартфонов новые модули камер могут найти применение в автомобилях, где требуются датчики обеспечивающими отличные характеристики в условиях низкой освещенности, высокий динамический диапазон и термостойкость.
© Антон Печеровый,
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