Программы лояльности: Tele2 запустила новую бонусную программу

06.07.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о старте всероссийской акции «Бонусы для ваших интересов». Компания предлагает абонентам воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.

В рамках акции «Бонусы для ваших интересов» Tele2 подготовила для своих клиентов персональные и эксклюзивные предложения от партнеров: скидки на электронные книги, покупки в интернет-магазинах, услуги такси, участие в тренингах, подписки для просмотра кинофильмов и многое другое.

Бонусная программа действует до 31 августа 2017 года во всех регионах присутствия оператора. Чтобы принять участие в акции «Бонусы для ваших интересов», клиентам Tele2 необходимо зарегистрироваться на сайте promo.tele2.ru. Абоненты оператора, участвовавшие в акции «Срывай бонусы на свой вкус» в прошлом году, могут оформить получение привилегий в уже существующем личном кабинете.

После регистрации участники акции «Бонусы для ваших интересов» смогут выбрать любую из шести тематических категорий, отражающих стиль жизни и увлечения абонентов: «Кино, музыка, культура», «Спорт», «Путешествия», «Мода», «Домашний уют» и «Активная городская жизнь». Бонусы от партнеров акции будут приходить по понедельникам и пятницам по любому удобному каналу коммуникации: в личный кабинет на промосайте, на электронную почту, на мобильный телефон или в мессенджеры. Кроме того, участники акции два раза в неделю смогут самостоятельно забирать бонусы из других категорий, которые они не выбрали при регистрации.

Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:

«Tele2 впервые запустила бонусную программу в ноябре 2016 года. Так компания продолжила реализацию стратегии lifestyle enabler − оператора, поддерживающего стиль жизни своих абонентов. Тогда акция вызвала широкий интерес среди клиентов Tele2 и доказала правильность выбранного вектора развития компании. В программе «Бонусы для ваших интересов» Tele2 предлагает участникам еще больше возможностей – новые привилегии и скидки в категориях, которые им действительно важны. Мы стараемся предугадывать ожидания наших клиентов и всегда делаем выгодные предложения, в том числе за пределами телеком-отрасли».

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