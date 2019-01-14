Телеком: Билайн предлагает кэшбэк без первой покупки

MForum.ru
14.01.2019,
Новая акция оператора - возможность получить начисление в размере 1000 бонусных рублей по факту регистрации в программе. Обналичить их не получится, а вот получить скидку на 1000 рублей на интересующий вас товар - вполне возможно.
Билайн предлагает кэшбэк без первой покупки - так в компании расширили возможности бонусной программы “Безумные дни”. Теперь достаточно зарегистрироваться в программе, чтобы получить начисление “кэшбэка” в размере 1000 бонусных рублей (с 10 января по 28 февраля). Один бонусный рубль при покупках в магазинах Билайн приравнивается к 1 российскому рублю. Начисленные бонусные рубли действуют 28 дней и по-сути являются потенциальной скидкой на тот или иной товар в магазинах Билайн.
Погасить бонусы можно будет через 24 часа после регистрации, например, получив скидку на покупку смартфона, планшета, аксессуаров и так далее в любом из более, чем 3 тысяч магазинов и интернет-магазинов Билайн. Оплатить бонусными рублями можно не более 25% от стоимости акционных товаров, на другие товары скидка не должна превышать 5%. Бонусные рубли нельзя обналичить.
Приятная особенность программы “Безумные дни” - участвовать в ней могут абоненты любых операторов мобильной связи России. Акция не предоставляется в Крыму.
Зарегистрироваться в программе можно здесь.
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Пресс-релиз компании "ВымпелКом"
Билайн предлагает кэшбэк без первой покупки и скидки до 25% на смартфоны и аксессуары
14 января 2018 года, Москва – ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) расширяет возможности бонусной программы «Безумные дни». Теперь кэшбэк начисляется новым участникам автоматически после регистрации, а потратить его можно уже на следующий день (через 24 часа) на покупку смартфонов, планшетов, аксессуаров и других гаджетов в более 3 000 магазинах и интернет-магазине Билайн. По данным внутренней аналитики Билайн, в декабре 2018 года россияне в качестве подарков чаще всего выбирали именно смартфоны. Самыми покупаемыми смартфонами в магазинах Билайн в этот период стали устройства производства Samsung, Huawei, Apple и Nokia.
Комментирует директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Антон Нечаев: «Смартфоны удерживают верхние строчки в списке самых ожидаемых подарков. И перед чередой праздников в феврале и марте мы расширяем возможности нашей бонусной программы «Безумные дни», меняя привычные правила кэшбэка. Мы начисляем кэшбэк до покупки, чтобы покупать подарки друзьям и родным было еще выгоднее».
Получить кэшбэк в размере 1 000 бонусных рублей просто за регистрацию в программе «Безумные Дни» можно с 10 января по 28 февраля. Участники программы смогут заранее выбрать подарки для своих близких на 14 и 23 февраля, а также 8 марта, так как потратить бонусные рубли и сэкономить до 25% от стоимости покупки можно до 28 марта 2019 года. Повышенные скидки действуют на смартфоны Samsung Galaxy J2 (2018), Samsung G532 Galaxy J2 Prime (2018), Nokia 1, Nokia 2.1, Nokia 3.1, а также на ряд аксессуаров в числе которых проводные и беспроводные наушники, портативные зарядные устройства и т.д.
«Безумные дни» – бонусная программа с абсолютно прозрачной и удобной системой накопления и списания бонусов, потратить которые можно уже на следующий день (через 24 часа после регистрации) с момента их начисления. 1 балл равен 1 бонусному рублю. Стать ее участниками могут абоненты любого мобильного оператора России. Потратить накопленные бонусы можно на покупку смартфонов, планшетов, аксессуаров и других гаджетов, а также акционные предложения с повышенным уровнем скидки, в магазинах и в интернет-магазине Билайн.
Подробнее об акции на сайте.
Акция действует с 10.01.2019 по 28.02.2019 г. на территории Российской Федерации, за исключением Республики Крым и города Севастополь. При регистрации клиента в программе «Безумные дни» клиент получает 1 000 бонусных рублей на свой бонусный счет, которые действуют 28 дней и могут использоваться как скидка на приобретаемый товар до 28.03.2019: 25 % на акционный список товаров, 5% на смартфоны, аксессуары, планшеты, модемы и др. гаджеты. Cashback (кэшбэк)/бонусные рубли не является денежными средствами и предоставляется в виде скидки на будущие покупки. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках её проведения и ограничениях на beeline.ru. ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.
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теги: Билайн ВымпелКом акции программа лояльности бонусы кэшбэк
© Алексей Бойко,
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