Контактные центры: Билайн создал удаленные контактные центры в 6 городах

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Контактные центры: Билайн создал удаленные контактные центры в 6 городах

20.05.2021, MForum.ru

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Новые контактные центры с сотрудниками на удаленке - это очень много плюсов для сотрудников и в целом полезная и интересная инициатива.

 

 

Удаленка во время эпидемии, это лучшее, что можно придумать. Меньше рисков заразиться и заразить. Не нужно тратить время и средства на перемещения дом-работа, ниже нагрузка на транспортную инфраструктуру. Меньше усталость. Освободившееся время можно потратить, например, на спорт, прогулки или на домашние дела.

Кроме того, когда не нужно концентрировать сотрудников в рамках какого-то гигантского помещения, работников можно находить в самых разных регионах, например, в случае с Билайн это Смоленск, Липецк, Курск, Казань, Ижевск, Кострома. В этих регионах создаются новые рабочие места, что весьма позитивный тренд. Добавим к этому, что сотрудникам предлагается гибкий график, оформляется полис ДМС, корпоративная сотовая связь, скидки на продукты компании и ее партнеров и другие корпоративные бонусы.

В общем, если это и не работа мечты, то, в любом случае, неплохой вариант. Пока что в новые контактные центры приглашали сотрудников из областных центров, но в дальнейшем обещают принимать и тех, кто живет в других населенных пунктах области. Удаленка уравнивает возможности жителей крупных населенных пунктов и тех, кто живет вдали от них.

Среди возможных минусов - работодателю сложнее контролировать качество работы персонала. В наш век всеобщей цифровизации - это не самая серьезная проблема. Есть алгоритмы для автоматизированного контроля, а также сохраняются записи всех разговоров, что позволяет вести периодический контроль качества работы каждого сотрудника.

В каждом из новых контакт-центров работает 15 человек и руководитель группы, который как раз и отвечает за поддержание высокого уровня сервиса, адаптацию новичков, развитие корпоративной культуры и в целом "командного духа", насколько это возможно в условиях удаленки. Кстати, периодически сотрудники встречаются и в оффлайне, чтобы обсудить рабочие вопросы.

Наталия Самаренкова, директор по обслуживанию клиентов Билайн:

«Билайн одним из первых в России запустил в 2016 году проект удаленной работы. Сейчас работать удаленно могут около 90% сотрудников компании. На базе этого успешного опыта мы создали проект удаленной работы для контакт-центров, таким образом увеличив возможности для набора сотрудников и улучшив качество обслуживания клиентов. Для жителей небольших городов call-центр может стать началом большой карьеры в Билайн. В истории компании есть множество примеров, когда сотрудник приходил на свою первую работу в call-центр и вырастал до управленческих позиций, в том числе самого высшего уровня».

Будет здорово, если затея приживется и будет сочтена эффективной. Это поможет переходу к более равномерному распределению рабочих мест и финансовых потоков в нашей стране, где сейчас ситуация характеризуется нездоровой концентрацией ресурсов в Москве, Санкт-Петербурге и еще в ряде отдельных городов, тогда как в других городах подчас наблюдается недостаточный выбор рабочих мест. 

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теги: телеком контакт-центры контактные центры call-центры Билайн Вымпелком

© Алексей Бойко, MForum.ru

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