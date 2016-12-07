Акции: Миллион на Новый год. «Билайн» и Samsung запустили специальную новогоднюю акцию

07.12.2016, MForum.ru

7 декабря 2016 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Samsung Electronics представляют специальную акцию «Новогодний миллион».

Только с 3 до 30 декабря в интернет-магазине и офисах обслуживания и продаж «Билайн» при покупке смартфонов Samsung Galaxy клиенты получают шанс стать обладателями 1 000 000 рублей или тысячи других ценных призов. Среди них: планшеты и смартфоны, VR-очки, аксессуары и smart-часы от Samsung, а также бонусы на услуги связи «Билайн».

Стать участником акции могут клиенты «Билайн» (физические лица) независимо от тарифного плана. Для этого достаточно в период с 3 до 30 декабря:

- приобрести смартфон Samsung Galaxy в интернет-магазине или офисах обслуживания и продаж «Билайн». Список офисов и перечень устройств, участвующих в акции, доступны на сайте www.4milliona.ru;

- зарегистрировать чек и IMEI приобретенного устройства на сайте www.4milliona.ru;

- следить за результатами акции на сайте www.4milliona.ru. Результаты подводятся каждую неделю.

Акция действует с 3 до 30 декабря 2016 года включительно в интернет-магазине и офисах обслуживания и продаж «Билайн. Более подробная информация об акции, правила ее проведения, а также перечень офисов и устройств доступны на специальном сайте акции www.4milliona.ru.