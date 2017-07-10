Кадры: Сергей Плотников назначен директором департамента по работе с бизнес-рынком МТС

10.07.2017, MForum.ru

10 июля 2017 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о назначении Сергея Плотникова на должность директора департамента по работе с бизнес-рынком МТС.

Сергею Плотникову предстоит укрепить лидерские позиции МТС на российском бизнес-рынке в традиционных для компании сегментах – М2М, интеллектуальных системах связи, VAS-услугах и других областях, а также завоевать новые, смежные с коммуникациями, перспективные IT-отрасли: кибербезопасность, облачные и интеграционные решения.

До прихода в МТС в рамках частных проектов Сергей Плотников создавал и продвигал программные и аппаратные продукты в IT и телекоме, внедрял инновационные решения в крупных российских компаниях, развивал инновационные продукты на базе технологий дополненной и виртуальной реальности. Сергей Плотников консультировал телеком-операторов в вопросах оптимизации продуктов и услуг, построения отношений с клиентами. Ранее на протяжении семи лет занимал пост директора по работе с ключевыми клиентами «Вымпелкома», где внедрил во всех регионах России новые стандарты продаж и обслуживания клиентов.

«МТС перестала быть классическим оператором связи. Компания изменилась функционально – нарастила компетенции в области системной интеграции, интернета вещей, усилила лидерские позиции в области М2М, запустила новые продукты, вышла на новые рынки. С приходом Сергея мы усилили составляющую продаж и обслуживания и готовы еще глубже погружаться в IT, помогать бизнесам наших клиентов становиться инновационными, цифровыми. Уверен, что успешный опыт Сергея как в организации продаж крупных компаний, так и в разработке IT-решений, позволят достичь поставленных перед ним амбициозных целей», – вице-президент по продажам и обслуживанию Группы МТС Кирилл Дмитриев.

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