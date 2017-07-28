Блокчейн и цифровые деньги: Международный опыт: лучшие и худшие практики по легализации цифровых денег

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Блокчейн и цифровые деньги: Международный опыт: лучшие и худшие практики по легализации цифровых денег

28.07.2017, MForum.ru

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Подготовка материала: Общественный омбудсмен по цифровой экономике Илия Димитров, Ассоциация электронных торговых площадок, институт экономики роста им. Столыпина П.А. Ниже опубликован начальный фрагмент обзора ситуации с виртуальными валютами и цифровыми деньгами в мире. Документ обсуждался 27 июля 2017 года в рамках Круглого стола, который прошел на площадке "Аналитического центра при Правительстве РФ" в Москве. Название круглого стола: «Новые форматы и подходы в госрегулировании цифровой экономики, международные практики. Регулирование рынка криптовалют».

1. Риски и выгоды (для государства, бизнеса, граждан)

 

Риски и выгоды виртуальных валют для государства:

Выгоды:

Источник дохода в национальный бюджет от предпринимательской деятельности, связанной с оборотом виртуальных валют и торговлей (предполагает "прозрачность" использования виртуальных валют для целей налогообложения, взимания иных сборов и платежей, а также для целей оказания государственных услуг - в сфере электроэнергетики и др);

Стимулирование развития в домашней юрисдикции инновационных технологий, сопутствующих развитию рынка виртуальных валют (в частности, использование технологии блокчейн в различных отраслях). 

 

Международный опыт

Страны, которые на сегодняшний день ввели регулирование в сфере виртуальных валют, в первую очередь обратились к регулированию деятельности операторов по обмену вирутальных валют и оказанию иных биржевых услуг (Япония, США, Филиппины и другие). Доход исчисляется от регулярных сборов за подтверждение регистрации оператора (Филиппины), обложения налогами деятельности операторов (однако с собственно обменных операций с использованием виртуальных валют НДС согласно наиболее распространенной практике не взимается). 

Другим источником дохода государства является налогооблоение расчетных операций при приобретении товаров или услуг с использованием виртуальных валют, однако регулирование в данной области на данных момент находится в стадии становления (Япония, страны ЕС и другие), при этом в ряде стран применяются существующие механизмы налогообложения в отношении договоров мены (США, Канада, Австралия, Испания, Франция и другие) при признании сложности отслеживания фактических платежных операций с использованием виртуальных валют и неопределенности модели расчета базы налогообложения. Зконодательно признала виртуальные валюты платежныхм средством Бразилия, одднако вопросы налогообложения в рамках действующего законодательства продолжают обсуждаться. 

В поле зрения налоговых регуляторов оказывается также деятельность по майнингу виртуальных валют, которая, в частности, в ряде юрисдикций рассматривается как самозанятость граждан (США, Швеция и другие), однако правовые решения, связанные с взиманием налогов с подобной деятельности, на данный момент не являются очевидными. Так, Великобритания ранее облагала деятельность по майнингу виртуальных валют НДС, однако в 2014 году признала данный метод поступления дохода в бюджет не эффективным в связи со снижением соответствующей деловой активности и в настоящее время продолжает анализировать альтернативные методы получения доходов в бюджет от деятельности майнинг-ферм. 

Поступления в бюджет могут осуществляться за счет оказания государством возмездных услуг бизнесу, проводящему операции с виртуальными валютами. В частности, потенциалом обладают продажи предприятиям, участвующим в майнинге виртуальных валют, государственных услуг в области электроэнергетики. По-видимому, данный подход требует введения специальной регуляторики, поскольку в отсутствие таковой в 2017 году были закрыты майнинг-фермы в Сычуани и других провинциях Китая с дешевой электроэнергией, что по информации в СМИ, было обусловлено фактом заключения прямых контрактов между майнинг-фермами и гидроэлектростанциями, без участия государства в сделках по продаже услуг в сфере электроэнергетики.

Меры для развития в национальной юрисдикции инновационных технологий, сопутствующих развитию рынка виртуальных валют, включает создание благоприятных условий, в том числе "регуляторных песочниц", для развития частных блокчейн-сетей (Великобритания, Нидерланды, Сингапур, Швейцария, Швеция и другие) для коммерческого сектора и сферы государственного управления, в том числе для внедрения систем смарт-контрактов, реализации проектов по объединению систем смарт-контрактов и систем Интернета вещей и другого.

Риски:

  • Риски мошеннических операций в целях уклонения от налогообложения;
  • Риски использования виртуальных валют для отмывания денежных средств;
  • Риски использования виртуальных валют для финансирования преступных видов деятельности;
  • Риски неконтролируемого вывода капитала из страны;
  • Репутационные риски как юрисдикции с условиями для развития "теневого" сектора экономики и (или) не обеспечивающей безопасности ведения бизнеса.

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