MForum.ru
15.08.2017,
Слухи: Появились подробности о смартфоне Asus Zenfone 4 Pro Ожидается, что 17 августа компания Asus представит 4 новых смартфона: ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Selfie Pro и ZenFone 4 Max. Об этих новинках мы уже рассказывали, однако есть в работе у Asus и флагман линейки 2017 года.
В бенчмарке GFXBench появились подробности о смартфоне Asus Zenfone 4 Pro, который получил чипсет Qualcomm Snapdragon 835 и 6 Гб ОЗУ. Также в активе этой новинки ожидается 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 12 Мп сдвоенная камера на задней панели, 8 Мп фронтальная камера и Android 7.1.1 Nougat. Ранее сообщалось, что Asus Zenfone 4 Pro будет оснащен 5,5-дюймовым дисплеем разрешением1920х1080 точек и аккумулятором емкостью 3600 мАч. Вероятная цена новинки - €550. Достоверных данных о дате анонса Asus Zenfone 4 Pro пока нет.
© Антон Печеровый,
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