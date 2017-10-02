Займы: МегаФон разместил облигации в блокчейне

MForum.ru
02.10.2017,
Интересный и действительно инновационный шаг от МегаФон - компания стала первым российским эмитентом облигаций, расчеты по которым будут проводиться в блокчейне. Объем размещения займа - 500 млн рублей. Облигации приобрел АО "Райффайзенбанк".
Выпуск интересен не сам по-себе, а тем, что для того, чтобы он состоялся, была проделана серьезная робота по работе над платформой для проведения сделок с облигациями для приведения технологии в соответствие с особенностями российского законодательства и обеспечение конфиденциальности при работе с данными об остатках ценных бумаг. Это станет хорошим заделом на будущее для участников проекта. При этом сохранены такие плюсы технологии блокчейн, как прозрачность и простота при размещении, обращении и учете облигаций. Статус проведения сделки можно наблюдать онлайн. Криптографическая защита и верификация дают возможность проводить все операции безбумажно, от подписания до регистрации документов, что снижает затраты каждого из участников сделок.
Национальный расчетный депозитарий России (НРД) присвоил выпуску идентификационный номер. Срок погашения - 22 декабря 2017 года (столь близкая дата и единственный покупатель указывают на "тестовый" характер размещения).
Учитывая, что правовое поле в области блокчейна в России еще только формируется, займ можно было бы считать своего рода экспериментом, а риски участия в нем - высокими. Не случайно, займ выкуплен не различными участниками рынка, а целиком - "Райффайзенбанком". Тем не менее, это "первая ласточка", за которой, уверен, последуют и другие. Технология распределенных регистров наверняка найдет широкое распространение в банковском деле, а затем и в бизнесе.
Есть и негативные оценки события. Ранее от идеи размещения облигационных займов на блокчейне отказались в банке "Открытие", не обнаружив в проекте экономических ценностей, поскольку пока что стоимость работ по выпуску такого займа существенно дороже, чем получаемая выгода - проект неокупаем. Кроме того, для его реализации была выбрана платформа Hyperledger 1.0, опирающаяся на централизованный ордеринг, так что этот блокчейн лишен одного из основных положительных качеств - децентрализованности.
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© Алексей Бойко,
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