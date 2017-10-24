Слухи: Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 18:9 замечен в TENAA

MForum.ru
24.10.2017,
В базе данных TENAA замечен смартфон Xiaomi MEE7, который может выйти на рынок как Redmi Note 5. По информации китайского регулятора новинка будет оснащена дисплеем диагональю 5,99 дюйма и разрешением 2160х1080 точек. Таким образом, эта новинка может стать первым шагом к смещению брендовых смартфонов с экраном 18:9 в сегмент более доступных устройств.
Ожидается, что Xiaomi Redmi Note 5 получит 3 /4 Гб оперативной памяти, 32 / 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 12 Мп тыловую камеру, 5 Мп камеру на передней панели и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Данных об аппаратной платформе пока нет, но есть шанс, что речь идет о Snapdragon 630. Аналогично Xiaomi Redmi Note 4 сканер отпечатка пальца размещен на задней панели. Информации о цене пока нет, но будем надеется, что Xiaomi Redmi Note 5 будет не дороже актуальной модели ($135).
© Антон Печеровый,
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