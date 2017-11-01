UHD TV: Huawei и LG U+ провели тестирование телевидения UHD в сети фиксированного беспроводного доступа 5G

MForum.ru

UHD TV: Huawei и LG U+ провели тестирование телевидения UHD в сети фиксированного беспроводного доступа 5G

01.11.2017, MForum.ru

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Операторы Южной Кореи известны своим маниакальным стремлением к новым технологиям. Как правило, большинство технологических новинок эти компании опробывают, а нередко и внедряют первыми в мире. Вот и на этот раз LG+ претендует на "впервые в мире" - оператор провел тестирование решения Huawei для организации IP-телевидения сверхвысокой четкости (UHD). Видеопоток с разрешением 3840 х 2160 передавался по сети фиксированного беспроводного доступа 5G. Данные принимались на мобильный терминал 5G, работающий в диапазоне 28 ГГц, на чипсете Huawei и отображались на большой панели c UHD разрешением.

UHD от LG+ и Huawei

В ходе теста была зафиксирована производительность терминала на уровне выше 2 Гбит/c. Сроки коммерческого запуска поддержки данной технологии не сообщаются.

С пресс-релизом компаний можно ознакомиться в комментарии под заметкой.

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01.11.2017 14:55 * От: ABloud

[Пресс-релизы] Компании LG U+ и Huawei провели первое в мире тестирование IP-телевидения сверхвысокой четкости (UHD) в сети фиксированного беспроводного доступа стандарта 5G с абонентским терминалом 5G на базе чипсета

Сеул, Южная Корея – 27 октября 2017: Компании LG U+ и Huawei успешно завершили тестирование первого в мире IP-телевидения сверхвысокой четкости (UHD) в сети фиксированного беспроводного доступа стандарта 5G с абонентским терминалом 5G миллиметрового диапазона частот на базе чипсета. Тестирование заложило прочный фундамент для коммерческого запуска сети 5G LG U+ и стало важной вехой в процессе развития технологий 5G.

В демо-версии были использованы комплексные решения 5G компании Huawei, в том числе gNodeB, NG Core и CPE 5G. Используя миллиметровый диапазон 28 ГГц, эта версия позволила успешно протестировать работу IP-телевидения сверхвысокой четкости (UHD) в сети 5G. В рамках демонстрации видеотерминал получил доступ к сети 5G через абонентский терминал и позволил смотреть телевизионные программы стандарта UHD, обеспечивая идеальную поддержку IPTV сетью 5G.

В рамках демонстрации использовалось первый в мире абонентский терминал 5G на базе чипсета от Huawei. В ходе теста на производительность он показал максимальную производительность на уровне более 2 Гбит/с, что выше нынешних показателей FTTx. Это подчеркивает практическую ценность технологии 5G FWA и потенциал ее использования.

«Первое в мире комплексное тестирование фиксированного беспроводного доступа показывает, что успешное партнерство LG U+ и Huawei в рамках проектов LTE, а также наши общие инвестиции в исследования 5G дали потрясающие результаты. Мы продолжим тесно сотрудничать с компанией Huawei, готовясь к грядущему коммерческому запуску сетей 5G», – комментирует Ким Дэхи (Kim Dae Hee), вице-президент LG U+ 5G Network Strategy.

«С наступлением эпохи 5G быстрое развитие терминалов может стать ключевым фактором, определяющим успех услуг 5G. Проведенное тестирование стало важным вкладом LG U+ и Huawei в ускорение коммерческого запуска сетей 5G. Обе компании продолжат сотрудничать в области 5G и создавать качественную комплексную экосистему отрасли, чтобы приблизить наступление эпохи 5G», – Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент Huawei 5G Product Line.

LG U+ – ведущий оператор мобильной связи, который стремится предоставлять своим клиентам услуги высочайшего качества. Huawei как разработчик оборудования 5G всегда поддерживала ускорение развертывания сетей 5G и отраслевое сотрудничество. Тестирование, проведенное LG U+ и Huawei, сыграет ключевую роль в ускорении развития 5G.

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