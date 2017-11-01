Программы лояльности: МТС предлагает "откаты" за покупку популярных смартфонов

01.11.2017, MForum.ru

Модную тему кэшбэков продолжает МТС. Оператор предлагает кэшбэк при покупке некоторых смартфонов в рознице МТС и онлайн-магазина оператора. Кэшбэк обещан на электронный "Кошелек МТС Деньги", включая покупку в рассрочку. В программе участвует более 50 различных аппаратов, включая флагманские модели Apple и Samsung. Размер кэшбэка - до 16% от стомиости смартфона.

В момент покупки смартфона в рамках программы кэшбэка клиенту необходимо указать мобильный номер абонента, который по-совместительству является идентификатором "Кошелек МТС Деньги". Если, несмотря на массированную рекламу МТС этого сервиса вы все еще им не пользуетесь, вы сможете это сделать прямо в салоне - скачать приложение "МТС Деньги" из Google Play или App Store или авторизоваться на сайте МТС Деньги.

Список аппаратов, предлагаемых по акции - по ссылке, там же можно ознакомиться с более подробным описанием условий акции.

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